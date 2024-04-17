Новые возможности для российской экономике: в России намерены возродить еще одну отрасль промышленности

В России появилась инициатива возродить отрасль промышленности — производство лифтов. К маю текущего года по поручению председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко должно быть подготовлено предложение по данной теме.
По мнению руководства верхней палаты парламента, необходимо восстановить действующие заводы и обеспечить их максимальную загрузку.
В 2022 году несколько западных компаний, включая Schindler, Kone и Thyssenkrupp, покинули рынок России. В связи с этим увеличился объем поставок лифтов из Белоруссии и азиатских стран. Несмотря на то, что значительная часть лифтов в России до этого выпускалась на местных предприятиях (примерно 70%), некоторые компоненты все равно приобретались за рубежом.
Согласно данным Российского лифтового объединения, доля импортных комплектующих в отечественном производстве лифтов два года назад составляла около 30%. В частности, это касалось лебедок и микроэлектроники. Однако ситуация начала меняться.
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