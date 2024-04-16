США усиливают давление на Иран: вводятся дополнительные санкции

Соединённые Штаты Америки в ближайшие дни введут дополнительные санкции против Ирана, которые затронут его ВПК, заявили в Белом доме.
Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что администрация Соединенных Штатов планирует в ближайшее время ужесточить санкции против Ирана в связи с нападением на Израиль.
По словам министра, инцидент с Ираном, который недавно атаковал Израиль, подчеркивает необходимость работы Министерства финансов по использованию экономических инструментов для того, чтобы противодействовать "вредоносной деятельности" со стороны Ирана.
Пугачева выразила свое восхищение выступлением Савельевой, что стало для нее мощной мотивацией в творческом пути.