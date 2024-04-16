США усиливают давление на Иран: вводятся дополнительные санкции

США введут дополнительные санкции против Ирана

0:39 Your browser does not support the audio element. Экономика

Соединённые Штаты Америки в ближайшие дни введут дополнительные санкции против Ирана, которые затронут его ВПК, заявили в Белом доме.

Фото: unsplash.com by Бен Уайт is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Devotion

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что администрация Соединенных Штатов планирует в ближайшее время ужесточить санкции против Ирана в связи с нападением на Израиль.

По словам министра, инцидент с Ираном, который недавно атаковал Израиль, подчеркивает необходимость работы Министерства финансов по использованию экономических инструментов для того, чтобы противодействовать "вредоносной деятельности" со стороны Ирана.