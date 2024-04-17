Никогда так не инвестируйте: каким банкам опасно доверять свои сбережения - эксперт

Банки, предлагающие разместить у них деньги под процент могут быть ненадежными

1:08 Your browser does not support the audio element. Экономика

Эксперт Академии управления финансами и инвестициями, Алексей Кричевский, выразил мнение о том, что банки, предлагающие клиентам проценты на вклады выше ключевой ставки Центрального банка России, могут оказаться ненадежными.

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По мнению специалиста, самые надежные российские банки, скорее всего, не будут устанавливать процентные ставки выше уровня ставки рефинансирования ЦБ, так как это может привести к отсутствию необходимой маржи для банков.

Однако, часто небольшие банки решают привлечь новых клиентов, предлагая высокие проценты на вклады. Тем не менее, по словам эксперта, именно такие кредитные организации чаще всего становятся проблемными и могут нести риски для депозитов клиентов, сообщает ИА DEITA. RU со ссылкой на "Прайм".

Поэтому, высокая доходность по вкладам должна служить предупреждением для граждан о возможных проблемах в работе банка.

Кричевский также отметил, что к "маленьким" банкам, предлагающим повышенные проценты на вклады, часто применяют санкции, включая отзыв лицензии.