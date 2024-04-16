Расширение БРИКС увеличило долю организации в мировом объеме производства

Расширение участия стран БРИКС в мировом объеме производства увеличило долю этой организации с 32% до 37%, как сообщила глава Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала.
По ее словам, страны G7 на текущий момент контролируют 30% мирового производства, в то время как доля БРИКС составляет 32%. С учетом новых участников, этот показатель поднялся до 37%. Эти высказывания были сделаны в рамках заседания Бреттон-Вудского комитета на совместной весенней конференции МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне.
По мнению главы ВТО, разделение мировой экономики на два торговых блока и ее фрагментация могут привести к сокращению мирового ВВП на 5% в долгосрочной перспективе. С 1 января 2024 года к числу новых полноправных членов БРИКС присоединились такие страны, как Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.
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