Расширение БРИКС увеличило долю организации в мировом объеме производства

ВТО: БРИКС занимает 37% мирового производства

1:06 Your browser does not support the audio element. Экономика

Расширение участия стран БРИКС в мировом объеме производства увеличило долю этой организации с 32% до 37%, как сообщила глава Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала.

Фото: kremlin.ru by Управление по печати и информации Президента is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

По ее словам, страны G7 на текущий момент контролируют 30% мирового производства, в то время как доля БРИКС составляет 32%. С учетом новых участников, этот показатель поднялся до 37%. Эти высказывания были сделаны в рамках заседания Бреттон-Вудского комитета на совместной весенней конференции МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне.

По мнению главы ВТО, разделение мировой экономики на два торговых блока и ее фрагментация могут привести к сокращению мирового ВВП на 5% в долгосрочной перспективе. С 1 января 2024 года к числу новых полноправных членов БРИКС присоединились такие страны, как Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.