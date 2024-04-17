В Европе признали негативный эффект антироссийских санкций: стало известно во сколько им обошёлся энергокризис

Вице-президент ЕК Шефчович: энергокризис обошёлся Европе в €1 трлн

1:00 Your browser does not support the audio element. Экономика

Энергетический кризис, обусловленный геополитической напряженностью вокруг Украины, нанес ощутимый ущерб европейской экономике, оцениваемый в триллион евро.

Фото: www.flickr.com by Håkan Dahlström from Malmö, Sweden is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic.

Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович подчеркнул, что высокие цены на энергию, в особенности на газ, стали основным источником инфляции в регионе, оказывая значительное давление на бюджеты как домохозяйств, так и промышленности. Помимо этого, огромные суммы были израсходованы на поддержание основных функций, таких как освещение и отопление.

Хотя последующее снижение цен на газ немного смягчило ситуацию, вызовы, связанные с конкурентоспособностью европейских компаний, остаются актуальными. Отмечается, что цены на энергию в Европе значительно выше, чем в таких конкурирующих регионах, как США и Китай, что создает серьезные проблемы для энергоемких отраслей, сообщает РИА Новости.