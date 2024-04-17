Энергетический кризис, обусловленный геополитической напряженностью вокруг Украины, нанес ощутимый ущерб европейской экономике, оцениваемый в триллион евро.
Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович подчеркнул, что высокие цены на энергию, в особенности на газ, стали основным источником инфляции в регионе, оказывая значительное давление на бюджеты как домохозяйств, так и промышленности. Помимо этого, огромные суммы были израсходованы на поддержание основных функций, таких как освещение и отопление.
Хотя последующее снижение цен на газ немного смягчило ситуацию, вызовы, связанные с конкурентоспособностью европейских компаний, остаются актуальными. Отмечается, что цены на энергию в Европе значительно выше, чем в таких конкурирующих регионах, как США и Китай, что создает серьезные проблемы для энергоемких отраслей, сообщает РИА Новости.
Певица Наталья Подольская поделилась фотографиями с праздника, посвящённого дню рождения Владимира Преснякова.