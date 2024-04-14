Цена на нефть может резко подскочить: эксперт рассказал о влиянии конфликта Ирана с Израилем на рынок энергоносителей

Замгендиректор Института национальной энергетики и главный редактор "ИнфоТЭК" Александр Фролов высказал мнение о возможном влиянии атаки Ирана на Израиль на цены нефти.
Согласно его анализу, в краткосрочном периоде цены на нефть марки Brent могут достигнуть 100 долларов за баррель из-за подобных событий, однако это скорее всего будет результатом спекулятивного роста.
Фролов подчеркнул, что реакция рынка будет зависеть от дальнейшего развития ситуации и появления новостей к началу недели. Он отметил, что текущая нестабильная обстановка может привести к краткосрочному взлету цен, но такое изменение скорее всего будет временным и не будет поддержано долгосрочными факторами, сообщают РИА "Новости".
Важные долгосрочные факторы, которые могут повлиять на уровень цен на нефть, будут зависеть от масштабов конфликта. Фролов отметил, что в случае его эскалации будет уделено внимание надежности нефтеснабжения и стабильности поставок через Ормузский пролив, который играет ключевую роль в мировом рынке энергоносителей.
Музкритик ответил на вопрос о своих доходах.