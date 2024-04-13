На каком же месте Россия? Названа страна с самой щедрой пенсией в мире

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Daily Mail: самая щедрая пенсионная система в мире действует в Испании

1:15
Экономика

По результатам исследования европейской компании стало известно, что самая щедрая пенсионная система в мире действует в Испании.

Daily Mail: самая щедрая пенсионная система в мире действует в Испании
Фото: flickr.com by epSos.de is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

По данным Daily Mail, испанские пенсионеры могут наслаждаться ежемесячными выплатами в размере 3060 фунтов стерлингов, что приблизительно эквивалентно 360 тысячам рублей. Право на получение пенсии в Испании возникает с достижением 65 лет.

На втором месте среди стран с самыми высокими пенсионными выплатами оказались Соединенные Штаты. Граждане США в возрасте 65 лет и старше получают около 2880 фунтов стерлингов ежемесячно, если они вносили свои взносы в течение 35 лет. Кроме того, в США пенсионерам предоставляются определенные медицинские услуги бесплатно.

Тройку лидеров по уровню пенсионных выплат замыкает Германия, где максимальная пенсия для граждан составляет почти 2140 фунтов стерлингов ежемесячно, что примерно равно 251 тысяче рублей. Размер пенсии в Германии зависит от заработанных средств за всю трудовую жизнь, а пенсионный возраст в этой стране составляет 66 лет.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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