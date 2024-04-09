Банки продвигают заработок на кредитной карте: анализ методов от эксперта и плюсы оптимального использования

Экономист Митрофанов: россияне столкнулись с рекламой от банков, предлагающей заработать на их кредитке

2:31 Your browser does not support the audio element. Экономика

Экономист Никита Митрофанов рассказал, что многие наверняка сталкивались с рекламой от банков, обещающей заработать на использовании их кредитных карт.

Фото: audiovisual.ec.europa.eu by Европейская Комиссия is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Эти предложения часто сопровождаются инструкциями о том, как правильно воспользоваться данной схемой. Как правило, алгоритм действий включает в себя получение кредитной карты с установленным кредитным лимитом и периодом беспроцентного использования, последующий перевод средств на дебетовый счет в том же банке с кредитки, и дальнейшее размещение этих средств на накопительном счете или депозите с целью получения процентного дохода.

Одним из ключевых элементов этой схемы является своевременное возвращение кредитного лимита до окончания льготного периода, пишет rosbalt.ru.

По результатам таких операций банк предоставляет клиенту возможность взять ресурсы в кредит и "бесплатно" заработать на них. Но в чем интерес банка?

Во-первых, такие методы привлечения позволяют банкам увеличить продажи своих продуктов. Для тех, у кого ранее был открыт только дебетовый или кредитный счёт, предложения подобного рода становятся стимулом для открытия нового продукта и его использования.

Во-вторых, у многих людей наблюдается недостаток финансовой дисциплины, и в долгосрочной перспективе банку становится выгоднее, если клиент не возвращает средства в срок.

Если все клиенты, использующие кредитные карты или карты с беспроцентной рассрочкой, всегда вовремя погашают долги, то беспроцентные периоды, скорее всего, не существовали бы.

При наличии финансовой дисциплины и стабильных доходах, использование подобной схемы может стать выгодным. Основной момент — понимание связанного с этим риском и готовность его принять.

Например, если ваш лимит на снятие наличных с кредитной карты составляет 30 тысяч рублей, а процентная ставка на накопительном счете в банке — 10% годовых, то, повторяя операцию с лимитом ежемесячно и закрывая его в рамках беспроцентного периода, вы можете заработать 3 тысячи рублей в год.

Однако если что-то пойдёт не так, и вы не сможете вовремя вернуть лимит, то при стандартной процентной ставке по кредитным картам в 30-40% годовых, риск потерять 9-12 тысяч рублей из-за начисленных процентов значительно увеличивается.

В данном случае, важно осознанно подходить к использованию подобных финансовых инструментов и быть готовым к любым возможным последствиям.