Банки приостанавливают выдачу льготных ипотек. Эксперт рассказала, как это отразится на ипотечном рынке

Эксперт Киселева: приостановка выдачи льготных ипотек не повлияет на ипотечный рынок

1:07 Your browser does not support the audio element. Экономика

Руководитель комитета Российской Гильдии Риэлторов по ипотеке Ирина Киселева рассказала, что ряд крупных банков, включая Сбербанк, ВТБ, "АкБарсБанк", "АльфаБанк" и другие, временно прекратил прием заявок на выдачу льготных ипотечных кредитов.

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В беседе с "ФедералПресс" она отметила, что исчерпан лимит выдачи льготных кредитов по госпрограмме с низкой ставкой.

Тем не менее, не все банки исчерпали свои лимиты: "Дом РФ", КБ "Центр-Инвест", РСХБ и другие продолжают выдавать льготные ипотечные кредиты. Ирина Киселева подчеркнула, что на общую ситуацию на ипотечном рынке это изменение не окажет существенного влияния.

Она уточнила, что, хотя объем выданных кредитов по программе для IT-специалистов растет, их доля в общем объеме ипотечных кредитов остается незначительной, 1,3%. По словам специалиста, доля льготных программ жилищного кредитования также относительно невелика — 2,9%.