Важное поручение Владимира Путина: экономика России к 2030 году должна войти в четверку крупнейших в мире

По поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина, страна планирует войти в список четырех крупнейших экономик мира по показателю паритета покупательной способности к 2030 году. Поручение указано в перечне задач главы государства, опубликованном на официальном сайте Кремля.

Фото: en.kremlin.ru by Presidential Executive Office of Russia is licensed under Creative Commons Attribution 4.0