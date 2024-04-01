Важное поручение Владимира Путина: экономика России к 2030 году должна войти в четверку крупнейших в мире

По поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина, страна планирует войти в список четырех крупнейших экономик мира по показателю паритета покупательной способности к 2030 году. Поручение указано в перечне задач главы государства, опубликованном на официальном сайте Кремля.
Документ требует от Правительства России, совместно с исполнительными органами субъектов Федерации, принять шаги для обеспечения вхождения страны в четверку мировых экономических лидеров к установленному году. Эта цель основана на достижении определенного объема валового внутреннего продукта, рассчитанного по показателю паритета покупательной способности.
Перечень поручений был утвержден в рамках реализации послания президента Федеральному собранию, представленному 29 февраля 2024 года. Отчет о прогрессе выполнения данного поручения должен быть представлен главе государства до 31 марта 2025 года, а ответственным за этот процесс назначен председатель Правительства России Михаил Мишустин.
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