Вопреки санкциям и международному давлению: Россия вошла в пятерку стран G20 по темпам роста экономики

Россия заняла пятое место среди стран G20 по темпам прироста ВВП в 2023 году

1:58 Your browser does not support the audio element. Экономика

В 2023 году Россия достигла заметного экономического роста, заняв пятое место среди стран G20 по темпам прироста ВВП.

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По данным анализа, проведенного национальными статистическими службами и представленного РИА Новости, российская экономика увеличилась на 3,6 процента. Этот рост полностью компенсировал спад, который произошел в 2022 году и составил 1,2 процента.

Индия осталась лидером по темпам роста, ускорив свою экономику с 7,2 до 7,3 процента. За ней следовали Китай, чей прирост составил 5,2 процента после трех процентов годом ранее, и Индонезия с ростом на 5,1 процента, в сравнении с 5,3 процента в 2022 году.

Кроме того, помимо России, Китая и Индии, темпы роста ВВП также ускорились в США до 2,5 процента с 1,9 процента в предыдущем году, и в Японии до 1,9 процента с одного процента.

Однако в других странах, особенно в группе G7, наблюдалось замедление экономического роста. Например, в Великобритании он упал в 43 раза до 0,1 процента, в Италии вчетверо до 0,9 процента, а во Франции и Канаде втрое до 0,9 и 1,1 процента соответственно.

Спад также зафиксировали Саудовская Аравия (на 0,8 процента) и Германия (на 0,3 процента), при этом в предыдущем году их экономики выросли на 7,5 и 1,8 процента соответственно. Для этих трех государств это было первое сокращение ВВП с 2020 года.