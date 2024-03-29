Люксовых западных брендов, приостановивших работу своих магазинов в России, практически не останется в РФ к концу 2024 года

Руководитель департамента исследований и аналитики IBC Real Estate Екатерина Ногай считает, что к концу 2024 года значительное количество известных западных брендов, временно остановивших свою деятельность в магазинах на территории России, постепенно уйдут с рынка по завершении сроков аренды.
В беседе с ТАСС она отметила, что по окончанию текущего года практически все магазины международных люксовых марок, временно прекратившие свою работу, исчезнут с рынка. Сейчас их общая доля составляет менее 0,2%. Иностранные бренды постепенно уходят из-за окончания арендных контрактов.
В частности, к концу 2024 года бренд Chanel вероятно освободит все арендованные помещения после временного закрытия в 2022 году, уточнил вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин.
До начала текущего года у Chanel в России было около 16 магазинов, к настоящему моменту осталось четыре контракта, по которым не завершились договоры аренды, сообщила старший директор консалтинговой компании CORE. XP Марина Малахатько.
По мнению Ногай, вместо западных брендов активно выступают азиатские и отечественные компании. Например, на месте Prada в ГУМе появился премиальный китайский бренд Elassay, а в помещениях Fendi открывается Bork.
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