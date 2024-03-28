Производство "Кубань-Вино" может перейти в собственность государства

Крупнейшее в стране производство вина "Кубань-Вино" может перейти в госсобственность России. Этого требует Генпрокуратура РФ.
Дело в том, что ведомство увеличило с 28,53 млрд рублей до 105 млрд рублей сумму по иску о взыскании неосновательного обогащения с бывших собственников промышленной группы "Челябинского электрометаллургического комбината".
В пресс-службе Арбитражного суда Челябинской области сообщили, что соответчики по иску — владельцы группы компаний "Ариант". Генпрокуратура требует изъять в пользу государства ее активы, а это все доли ООО "Кубань-Вино" и других.
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