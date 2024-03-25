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В 2024 году Украина обязана будет погасить МВФ долговые обязательства на сумму 2,9 миллиарда долларов

МВФ обратил внимание Украины на необходимость исполнения долговых обязательств

1:52
Экономика

Согласно информации на веб-ресурсе Международного валютного фонда, в текущем году Украина обязана выделить 2,9 миллиарда долларов на погашение своих долгов, а в последующие семь лет — еще 11,5 миллиарда долларов.

МВФ обратил внимание Украины на необходимость исполнения долговых обязательств
Фото: Creative Commons by by brunosan is licensed under by brunosan is licensed under CC BY 2.0

Украина занимает третье место по объему долга перед организацией, который на данный момент составляет 11,1 миллиарда долларов. Согласно информации, с 2024 по 2031 год Украина должна будет выплатить еще 3,3 миллиарда долларов процентов.

Страна обязана передать МВФ 2,9 млрд долларов в 2024 году, что соответствует 6,4% запланированных доходов ее бюджета на текущий год. В 2025 году сумма выплат составит немного более 3 миллиардов долларов, в 2026 году — 2,5 миллиарда долларов. Оставшиеся 6 миллиардов долларов МВФ предполагает получить в период с 2027 по 2031 год.

В прошлом году Украина была обязана выплатить МВФ 3,4 миллиарда долларов.

В октябре прошлого года было сообщено о том, что в сентябре Украина осуществила крупную транзакцию с МВФ, переведя больше 882 миллионов долларов в счет своих кредитов, что стало рекордом за последние восемь лет.

По планам на 2024 год, расходы бюджета Украины составят 86 миллиардов долларов, и доходы в размере 45 миллиардов долларов. Согласно заявлению замминистра экономики Тараса Качки в марте, Украине сложно будет стать финансово самообеспеченной из-за дотирования половины бюджета Западом.

 

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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