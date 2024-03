В 2024 году Украина обязана будет погасить МВФ долговые обязательства на сумму 2,9 миллиарда долларов

Согласно информации на веб-ресурсе Международного валютного фонда, в текущем году Украина обязана выделить 2,9 миллиарда долларов на погашение своих долгов, а в последующие семь лет — еще 11,5 миллиарда долларов.

Фото: Creative Commons by by brunosan is licensed under by brunosan is licensed under CC BY 2.0