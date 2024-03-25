В 2024 году Украина обязана будет погасить МВФ долговые обязательства на сумму 2,9 миллиарда долларов

МВФ обратил внимание Украины на необходимость исполнения долговых обязательств

1:52 Your browser does not support the audio element. Экономика

Согласно информации на веб-ресурсе Международного валютного фонда, в текущем году Украина обязана выделить 2,9 миллиарда долларов на погашение своих долгов, а в последующие семь лет — еще 11,5 миллиарда долларов.

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Украина занимает третье место по объему долга перед организацией, который на данный момент составляет 11,1 миллиарда долларов. Согласно информации, с 2024 по 2031 год Украина должна будет выплатить еще 3,3 миллиарда долларов процентов.

Страна обязана передать МВФ 2,9 млрд долларов в 2024 году, что соответствует 6,4% запланированных доходов ее бюджета на текущий год. В 2025 году сумма выплат составит немного более 3 миллиардов долларов, в 2026 году — 2,5 миллиарда долларов. Оставшиеся 6 миллиардов долларов МВФ предполагает получить в период с 2027 по 2031 год.

В прошлом году Украина была обязана выплатить МВФ 3,4 миллиарда долларов.

В октябре прошлого года было сообщено о том, что в сентябре Украина осуществила крупную транзакцию с МВФ, переведя больше 882 миллионов долларов в счет своих кредитов, что стало рекордом за последние восемь лет.

По планам на 2024 год, расходы бюджета Украины составят 86 миллиардов долларов, и доходы в размере 45 миллиардов долларов. Согласно заявлению замминистра экономики Тараса Качки в марте, Украине сложно будет стать финансово самообеспеченной из-за дотирования половины бюджета Западом.