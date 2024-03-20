"Интеррос" согласился объединить "Тинькофф" и Росбанк в единую группу

Инвестиционная компания "Интеррос" одобрила идею объединить "Тинькофф" и Росбанк в единую группу. Сообщил об этом глава компании Владимир Потанин.
"Интеграция пройдет на базе справедливой рыночной оценки, при этом "Тинькофф" оценят с адекватной премией к рынку", — сказал он.
Предприниматель отметил, что в настоящее время параметры группы на этапе обсуждения. Однако можно утверждать, что сохранится все лучшее, что есть в этих кредитных организациях. Таким образом "Тинькофф" и Росбанк обменяются технологиями, преимуществами и многолетним опытом.
Объединение банков с точки зрения продуктов, удобства для клиентов отвечает интересам и пользователей, и акционеров, и регулятора, заявил Потанин.
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