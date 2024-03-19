В Крыму готовят проект по установлению железнодорожного сообщения с Белоруссией

Георгий Мурадов, вице-премьер правительства региона и постоянный представитель республики Крым при президенте России, рассказал о готовности Крыма к открытию железнодорожного сообщения с Белоруссией и о наработках в этой сфере.
"О связи по железнодорожной линии мы говорим с нашими белорусскими партнерами года два. Наработки есть", — сообщил Мурадов.
Согласно его словам, к началу туристического сезона планируется организовать специальные вагоны для тех, кто собирается поехать из Белоруссии в Крым. По прибытии поезда в Россию данные вагоны будут перецеплены на поезда, идущие на полуостров.
Мурадов также заявил, что полуостров хочет развивать туристический поток из Белоруссии и рассматривает возможность открытия прямых авиарейсов и полноценных железнодорожных маршрутов.
Порой актёры настолько правдоподобно изображают любовь и страсть, что зрители готовы их даже поженить. Или по крайней мере приписать им роман.