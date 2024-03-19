В Крыму готовят проект по установлению железнодорожного сообщения с Белоруссией

В Крыму намерены установить железнодорожное сообщение с Белоруссией

0:49 Your browser does not support the audio element. Экономика

Георгий Мурадов, вице-премьер правительства региона и постоянный представитель республики Крым при президенте России, рассказал о готовности Крыма к открытию железнодорожного сообщения с Белоруссией и о наработках в этой сфере.

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"О связи по железнодорожной линии мы говорим с нашими белорусскими партнерами года два. Наработки есть", — сообщил Мурадов.

Согласно его словам, к началу туристического сезона планируется организовать специальные вагоны для тех, кто собирается поехать из Белоруссии в Крым. По прибытии поезда в Россию данные вагоны будут перецеплены на поезда, идущие на полуостров.

Мурадов также заявил, что полуостров хочет развивать туристический поток из Белоруссии и рассматривает возможность открытия прямых авиарейсов и полноценных железнодорожных маршрутов.