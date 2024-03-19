Эксперт предупредил россиян. Стало известно, к чему стоит готовиться владельцам сбережений в рублях

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Ожидание решения регулятора по ключевой ставке вызывает спекулятивные атаки на курс рубля

1:13
Экономика

В последние дни в России обсуждаются два ключевых события, которые могут повлиять на состояние национальной валюты. Первым из них стали президентские выборы, прошедшие на прошлой неделе. Вторым фактором стало ближайшее заседание Совета директоров Банка России.

Ожидание решения регулятора по ключевой ставке вызывает спекулятивные атаки на курс рубля
Фото: freepik.com by ededchechine is licensed under public domain

Экономист Константин Церазов, бывший старший вице-президент банка "Открытие", поделился мнением с KONKURENT. RU о возможных последствиях принимаемых мер. По его словам, предстоящее решение регулятора относительно ключевой ставки может вызвать спекулятивные атаки на курс рубля уже на этой неделе. Он также подчеркнул, что существует опасение превышения отметки в 90-93 рубля за доллар. Однако специалист уверен, что значительного обвала национальной валюты не произойдет.

На сегодняшний день для поддержания рубля применяется несколько механизмов, включая высокую ключевую ставку и обязанность продажи валютных средств. Кроме того, Церазов напомнил, что в ближайшее время экспортеры столкнутся с необходимостью платить крупные налоговые платежи, что приведет к активной продаже валюты. Это, в свою очередь, будет способствовать сдерживанию рубля от дальнейшей девальвации.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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