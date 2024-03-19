Рубль достиг минимума с начала февраля: чего стоит ожидать от национальной валюты в дальнейшем

Курс рубля стабилизировался после президентских выборов РФ

1:57 Your browser does not support the audio element. Экономика

Курс рубля 18 марта, сразу после завершения президентских выборов, достиг минимума с начала февраля.

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Как сообщают "Известия", национальная валюта начала утрачивать свою стабильность еще в первый день голосования 15 марта — если утром доллар стоил около 91,8 рубля, то к концу дня он приблизился к отметке в 93 рубля, обновив более чем двухнедельный максимум.

Традиционно курс рубля временно снижается перед президентскими выборами в России. Так, в первый понедельник после выборов 2018 года национальная валюта ослабла на 1,2%, опустившись до отметки 56,8 за доллар, однако позднее восстановила свои позиции.

Эксперт кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Г. В. Плеханова, Денис Перепелица, отметил, что рынок естественным образом реагирует на ослабление рубля в периоды политической неопределенности. Однако уже после анонса результатов выборов российская валюта начала укрепляться, что указывает на оптимистичный настрой инвесторов на будущее.

Один из ключевых факторов, определяющих курс рубля — платежный баланс, подчеркнула аналитик "Цифра брокер" Наталия Пырьева. Дефицит иностранной валюты на внутреннем рынке формируется из-за сокращения экспортных потоков из-за санкций и высокого уровня импорта.

Кроме того, Российская Федерация выплачивает государственный долг в долларах и евро, что снижает поток иностранных средств в экономику страны, отметил аналитик ФГ "Финам" Александр Потавин.

Вместе с тем, жесткая монетарная политика Центрального банка России поддерживает курс рубля. С начала декабря 2023 года ключевая ставка составляет 16%, что способствует увеличению сберегательной активности населения и снижению темпов кредитования.