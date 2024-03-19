Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Крем для кожи вокруг глаз: с каким составом выбрать и как наносить, чтобы вы почувствовали разницу
Регина Тодоренко стала гражданкой России
Владимир Путин: "Хозяева бросают предателей России как мясо, ну и поделом"
Госдума обязала все государственные учреждения вывешивать флаг и не снимать его
Экономист Инна Андронова: повышением пошлин на российское зерно ЕС заигрывает со своими фермерами
Владимир Путин: власти Киева при поддержке Запада перешли к террористическим методам
Эксперт Листовский предупредил об износе батареи постоянно включённого ноутбука
Минфин РФ предложил увеличить лимиты по льготной ипотеке
Василий Ливанов назвал режиссёра "Шерлока Холмса" некомпетентным
Рубль достиг минимума с начала февраля: чего стоит ожидать от национальной валюты в дальнейшем

Курс рубля стабилизировался после президентских выборов РФ

1:57
Экономика

Курс рубля 18 марта, сразу после завершения президентских выборов, достиг минимума с начала февраля.

Курс рубля стабилизировался после президентских выборов РФ
Фото: freepik.com by ededchechine is licensed under public domain

Как сообщают "Известия", национальная валюта начала утрачивать свою стабильность еще в первый день голосования 15 марта — если утром доллар стоил около 91,8 рубля, то к концу дня он приблизился к отметке в 93 рубля, обновив более чем двухнедельный максимум.

Традиционно курс рубля временно снижается перед президентскими выборами в России. Так, в первый понедельник после выборов 2018 года национальная валюта ослабла на 1,2%, опустившись до отметки 56,8 за доллар, однако позднее восстановила свои позиции.

Эксперт кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Г. В. Плеханова, Денис Перепелица, отметил, что рынок естественным образом реагирует на ослабление рубля в периоды политической неопределенности. Однако уже после анонса результатов выборов российская валюта начала укрепляться, что указывает на оптимистичный настрой инвесторов на будущее.

Один из ключевых факторов, определяющих курс рубля — платежный баланс, подчеркнула аналитик "Цифра брокер" Наталия Пырьева. Дефицит иностранной валюты на внутреннем рынке формируется из-за сокращения экспортных потоков из-за санкций и высокого уровня импорта.

Кроме того, Российская Федерация выплачивает государственный долг в долларах и евро, что снижает поток иностранных средств в экономику страны, отметил аналитик ФГ "Финам" Александр Потавин.

Вместе с тем, жесткая монетарная политика Центрального банка России поддерживает курс рубля. С начала декабря 2023 года ключевая ставка составляет 16%, что способствует увеличению сберегательной активности населения и снижению темпов кредитования.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Три пары "звёзд" кино, сыгравших великую любовь на экране, но жутко ненавидящих друг друга в жизни

Порой актёры настолько правдоподобно изображают любовь и страсть, что зрители готовы их даже поженить. Или по крайней мере приписать им роман.

Три пары "звёзд" кино, сыгравших великую любовь на экране, но жутко ненавидящих друг друга в жизни
Что посадить под яблоней
Вот что нужно посадить под яблоней: эффективно используйте пространство
Петросян рассказал, как сохраняет свою мужскую силу в 78 лет
Откровения тревел-блогерши: впечатления о жизни в Германии и встрече с немецким хозяином
Уничтожение Abrams под Авдеевкой стало закономерностью Дмитрий Плотников Поздравления Путину от мировых лидеров означают признание РФ в новых границах Любовь Степушова
В Германии рассказали о невиданной ранее скорости банкротства местных компаний
Прихожая должна быть оформлена только в этих цветах, и никак иначе, призвала дизайнер
Мировые лидеры, поздравившие Путина, признали его легитимность и новой РФ
Мировые лидеры, поздравившие Путина, признали его легитимность и новой РФ
Последние материалы
Сербия не присоединится к антироссийскому курсу Запада
Лыжник Большунов впервые в сезоне не выиграл личную гонку
В Испании вводят новый "ежедневный сбор" для туристов
Курс рубля стабилизировался после президентских выборов РФ
Выборы: бюллетени подсчитаны, итоги будут оглашены 21 марта
Григорий Лепс отсудил 18 тысяч рублей у поставщиков продуктов питания
В министерстве обороны доложили о нанесении упреждающего удара по ВСУ
ВСУ ударили ракетами по девятиэтажному жилому дому в Лисичанске
Минобороны РФ: армия России освободила поселок Орловка на авдеевском направлении
Business Insider: Запад не готов к столкновению с Россией
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников