В этом году прогнозируется рост дефицита курьеров, который может составить около 300 тысяч человек

В России наблюдается нехватка курьеров

0:42 Your browser does not support the audio element. Экономика Прогнозы и статистика

В этом году прогнозируется рост дефицита курьеров. Об этом пишет агентство "Прайм”, ссылаясь на результаты исследований сервиса доставок Restomania.

Фото: commons.wikimedia.org by Доставка международной посылки is licensed under Attribution-Share Alike 4.0

В статье сообщается, что спрос на услуги доставки значительно вырос ещё в конце 2023 года. Рост спроса на подобные вакансии увеличился на 25 %.

Согласно их данным, дефицит курьеров может возрасти до 300 тысяч человек. Сейчас он равен примерно 140 тысяч. На данный момент в России курьерами трудятся более 1 миллиона человек.

Уточняется, что дефицит возник из-за роста E-commerce (электронной коммерции), а также нехватки времени.