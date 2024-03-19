В этом году прогнозируется рост дефицита курьеров, который может составить около 300 тысяч человек

В этом году прогнозируется рост дефицита курьеров. Об этом пишет агентство "Прайм”, ссылаясь на результаты исследований сервиса доставок Restomania.
В статье сообщается, что спрос на услуги доставки значительно вырос ещё в конце 2023 года. Рост спроса на подобные вакансии увеличился на 25 %.
Согласно их данным, дефицит курьеров может возрасти до 300 тысяч человек. Сейчас он равен примерно 140 тысяч. На данный момент в России курьерами трудятся более 1 миллиона человек.
Уточняется, что дефицит возник из-за роста E-commerce (электронной коммерции), а также нехватки времени.
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