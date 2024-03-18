Россияне стали меньше пить, но больше закупать вина

Импорт вина в Россию вырос на 43 миллиона литров

0:47 Your browser does not support the audio element. Экономика

По данным "Ведомостей" в России вырос на 43 миллиона литров импорт вина, который составил 448 миллионов литров. Причём вырос импорт вин всех видов: и красного, и белого, и игристого, и полусладкого. Основной прирост к импорту составили закупки торговых сетей.

Фото: freepik.com

Также выросло и производство вина. Однако рост производства и импорта вина не привёл к росту алкоголизации населения. Так в 2023 году потребление алкоголя на душу населения составило 8 л, в то время как в 2008 году этот показатель составлял более 16 л и был первым в Европе.

Рост импорта вина свидетельствует и о том, что санкции в отношении импорта вина в Россию не работают.