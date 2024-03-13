Спекуляции на рынке сахара могут привести к эмбарго на экспорт

В России могут ввести эмбарго на экспорт сахара

0:52 Your browser does not support the audio element. Экономика

Министерство сельского хозяйства намеревается ввести эмбарго на экспорт свекловичного и тростникового сахара до конца лета.

Фото: openverse by Uwe Hermann is licensed under CC BY-SA 2.0

Ограничительные меры связаны с тем, что несмотря на удовлетворительные показатели по производству сахара (рост составил 4 млн.тонн), розничные цены на сахар выросли с 60-70 рублей до 80-90 рублей за 1 кг. Рост цен связан с резким увеличением экспорта сахара, который вырос с 164000 тонн весной 2023 года до 442000 тонн. Таким образом, налицо спекулятивная составляющая бизнеса, когда выясняется, что экспорт сахара более выгоден, чем его поставки на внутренний рынок. В связи с этим, минсельхоз и планирует введение эмбарго на экспорт.