Спекуляции на рынке сахара могут привести к эмбарго на экспорт

Министерство сельского хозяйства намеревается ввести эмбарго на экспорт свекловичного и тростникового сахара до конца лета.
Ограничительные меры связаны с тем, что несмотря на удовлетворительные показатели по производству сахара (рост составил 4 млн.тонн), розничные цены на сахар выросли с 60-70 рублей до 80-90 рублей за 1 кг. Рост цен связан с резким увеличением экспорта сахара, который вырос с 164000 тонн весной 2023 года до 442000 тонн. Таким образом, налицо спекулятивная составляющая бизнеса, когда выясняется, что экспорт сахара более выгоден, чем его поставки на внутренний рынок. В связи с этим, минсельхоз и планирует введение эмбарго на экспорт.
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