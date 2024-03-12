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Лира обновила исторический минимум к доллару: эксперт рассказал о возможных причинах

Финансовый аналитик Антонов назвал возможные причины ослабления турецкой лиры

1:05
Экономика

Финансовый аналитик компании BitRiver, Владислав Антонов, высказал мнение относительно ослабления турецкой лиры, обозначив несколько ключевых причин данного явления.

Финансовый аналитик Антонов назвал возможные причины ослабления турецкой лиры
Фото: openverse by Argenberg is licensed under CC BY 2.0

По его словам, основными факторами стали высокая инфляция в стране, нарастание которой достигло 67,07% к февралю 2024 года, несмотря на значительное увеличение ключевой ставки Центробанка Турции до исторических 45%. Эти меры пока не позволяют сдерживать рост цен на постоянной основе.

В беседе с "Известиями" эксперт отметил истощение валютных резервов Турции, что также оказывает негативное влияние на обстановку с турецкой лирой. На фоне этого можно выделить также геополитическую обстановку, высокий внутренний спрос и устойчивый рост цен на услуги.

Антонов предположил возможное ужесточение денежно-кредитной политики Центробанка Турции для того, чтобы охладить экономику и сдержать инфляцию. Однако, по мнению эксперта, это не обязательно приведет к остановке роста курса доллара к турецкой лире.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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