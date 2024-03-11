Правительственная комиссия согласовала проект закона о новой льготе для российских граждан с долгосрочными вкладами

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Правкомиссия согласовала проект о новой льготе для граждан РФ с длинными вкладами

1:05
Экономика

Согласно предложенным поправкам в Налоговый кодекс, с 2025 года могут быть изменены правила расчета налога на процентный доход по вкладам на срок свыше одного года, полученный после 1 января 2024 года.

Правкомиссия согласовала проект о новой льготе для граждан РФ с длинными вкладами
Фото: "Filing Taxes - 1040 Form" by Philip Taylor PT is licensed under CC BY 2.0.

Документ о поправках утвержден комиссией правительства по законопроектной деятельности и подтвержден источником в правительстве и пресс-службе Минфина. Об этом пишет РБК.

Суть изменений заключается в том, что доходы по долгосрочным депозитам и счетам могут быть включены в необлагаемую налогом базу при соблюдении определенных условий. В настоящее время НДФЛ не взимается с процентного дохода по вкладам и счетам до определенной суммы, зависящей от ключевой ставки Центробанка.

Согласно новой формулировке, если доходы вкладчика за текущий налоговый период окажутся ниже определенной суммы, налоговая база последующих периодов может быть снижена до нуля. Для этого необходимо, чтобы эти доходы в виде процентов не поступили к налогоплательщику "за текущий налоговый период".

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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