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Налоговый вычет могут получить все граждане РФ, которые платят 13% НДФЛ: достаточно зайти в личный кабинет налоговой службы

Как оформить налоговый вычет гражданам РФ

0:48
Экономика

Налоговый вычет — это удобный способ сэкономить на налогах, который можно получить с помощью государственного портала госуслуг.

Как оформить налоговый вычет гражданам РФ
Фото: "Filing Taxes - 1040 Form" by Philip Taylor PT is licensed under CC BY 2.0.

Хотя сам сайт госуслуг не предоставляет налоговых вычетов, имея учетную запись на портале, вы можете легко попасть в личный кабинет налогоплательщика физического лица (ЛК ФЛ) на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС) и оформить необходимые вычеты.

Для получения налоговых вычетов через сервис ЛК ФЛ вам потребуется заполнить декларацию формы 3-НДФЛ, подписать ее электронной подписью* и отправить в налоговую инспекцию в электронном виде.

* Чтобы получить электронную подпись, надо обратиться в удостоверяющий центр. Ближайший аккредитованный удостоверяющий центр можно найти на официальном сайте Минцифры.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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