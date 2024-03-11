Налоговый вычет могут получить все граждане РФ, которые платят 13% НДФЛ: достаточно зайти в личный кабинет налоговой службы

Налоговый вычет — это удобный способ сэкономить на налогах, который можно получить с помощью государственного портала госуслуг.
Хотя сам сайт госуслуг не предоставляет налоговых вычетов, имея учетную запись на портале, вы можете легко попасть в личный кабинет налогоплательщика физического лица (ЛК ФЛ) на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС) и оформить необходимые вычеты.
Для получения налоговых вычетов через сервис ЛК ФЛ вам потребуется заполнить декларацию формы 3-НДФЛ, подписать ее электронной подписью* и отправить в налоговую инспекцию в электронном виде.
* Чтобы получить электронную подпись, надо обратиться в удостоверяющий центр. Ближайший аккредитованный удостоверяющий центр можно найти на официальном сайте Минцифры.
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