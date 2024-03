Как получить скидку: названо главное правило торга при покупке квартиры

Специалист в области городской недвижимости Елена Мищенко рассказала "Известиям", как правильно торговаться при покупке квартиры.

Фото: flickr. com by liz west from Boxborough, MA is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license