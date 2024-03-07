Как получить скидку: названо главное правило торга при покупке квартиры

Эксперт Мищенко назвала главное правило торга при покупке квартиры

1:23 Your browser does not support the audio element. Экономика

Специалист в области городской недвижимости Елена Мищенко рассказала "Известиям", как правильно торговаться при покупке квартиры.

Фото: flickr. com by liz west from Boxborough, MA is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

По словам эксперта, четыре из пяти квартир на вторичном рынке продаются с заложенным в первоначальную цену дисконтом, который может составлять до пяти процентов. Мищенко отмечает, что по её опыту каждый третий собственник может пойти и на значительную скидку. Но многие покупатели не хотят и не умеют торговаться, либо совершают ошибки в ходе общения с продавцом.

Специалист посоветовала сравнить несколько объектов в вашей ценовой категории, чтобы можно было сравнить детали и выяснить, как они могут влиять на цены. Вычленив таким образом наиболее значительные причины поговорить о скидке, нужно назвать их собственнику. Мищенко не рекомендует давить на эмоции продавца, говорить о предстоящем рождении малыша или нехватке денег. Ваши доводы должны быть грамотными и обоснованными.

"Покупателю нужно быть честным и сразу обозначить бюджет. Важно упомянуть о конкурентах, но проговорить, почему именно эта квартира заинтересовала, делать акцент на хорошем", — рассказала Мищенко.

Также она обратила внимание, что важно уточнить, насколько срочно продаётся квартира — если собственнику нужно быстрее избавиться от недвижимости, можно будет попросить более значительную скидку.