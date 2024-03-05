Эксперты назвали самые выгодные банки для переводов денег

Стало известно, в каких банках выгодные условия переводов средств

Судя по рейтингу, представленному Smart Ranking, в топе списка банков с самыми выгодными комиссиями по исходящим переводам вошли АО "Тинькофф Банк", ПАО "Сбербанк" и Банк ГПБ. Соответствующее исследование опубликовали "Известия".

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В нем были проанализированны тарифные планы 16 банков РФ, где сравнили лимиты и комиссии по переводам, зоны покрытия, доступные валюты, способы переводов денежных средств.

В лидеры "выбился" "Тинькофф". Этот банк не берет комиссию за транзакции по реквизитам и номеру телефона и через Сиситему быстрых платежей. Также пользователям банка доступен большой набор опций и валют для переводов в другие государства.

Второе и третье места в списке достались "Сбербанку" и "Газпромбанку" соответственно. Эти компании дают лимит до 100 тысяч рублей для бесплатных переводов через СБП, а механизмы международных переводов у них адаптированы под условия антироссийских санкций.

Добавим, что в пятерку самых выгодных также попали АО "Альфа-Банк" и АО "Райффайзенбанк".