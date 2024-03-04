Полная стоимость: ФАС возбудила первое дело против банка из-за нарушений новых правил рекламы кредита

Первое дело из-за нарушений новых правил рекламы кредита возбуждено в РФ

1:10 Your browser does not support the audio element. Экономика

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила первое дело против банка из-за неуказанной в рекламе кредита его полной стоимости, чего требуют новые правила.

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В октябре прошлого года в России вступили в силу новые правила рекламы кредитов, в соответствии с которыми кредитно-финансовые организации обязаны указывать не только привлекательную ставку, но и диапазон полной стоимости продукта с учётом всех дополнительных опций. Как пишут "Известия", ФАС уже возбудила дело против одного из банков, в рекламе кредита которого была указана информация о ставке от 4%, при этом отсутствовали данные о возможной максимальной его стоимости для потребителя.

"Возбуждено дело в отношении АО "Почта Банк" по признакам нарушения закона о рекламе. В случае установления нарушения банк будет привлечён к административной ответственности", — рассказали в ФАС.

Максимальный штраф, который грозит юридическому лицу, допустившему нарушение — 800 тысяч рублей. Эксперты полагают, что это не остановит банки — им по-прежнему выгодно не раскрывать "устрашающую" информацию о полной стоимости кредитного продукта, которая может доходить до 67%.