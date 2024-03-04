ФАС возбудила первое дело за нарушение новых правил рекламы займов

ФАС возбудила дело против Почта Банка

1:17 Your browser does not support the audio element. Экономика

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против "Почта Банка" из-за того, что тот не указал полную стоимость кредита в рекламе займа, сообщается на сайте ведомства. Это первый случай, когда финансовую организацию планируют привлечь к ответственности за нарушение новых требований.

Фото: culture.gouv.fr by Маринус ван Реймерсвале is licensed under Public Domain

Сообщается, что в рекламе "Почта Банка" крупным шрифтом была указана только привлекательная информация о ставке по кредиту от 4%, а данные о диапазоне полной стоимости кредита отсутствовали. Ранее "Почта Банк" уже привлекался к ответственности за ненадлежащую рекламу. В октябре его оштрафовали на 500 тысяч рублей.

Напомним, что с 23 октября банки обязаны указывать в рекламе ссуды диапазон ее полной стоимости с учетом дополнительных расходов. Штраф по этой статье сегодня доходит до 800 тысяч рублей. Однако эксперты опасаются, что некоторым финансовым организациям выгоднее его заплатить и именно поэтому власти обсуждают увеличение взысканий.

Законопроект о двукратном увеличении штрафов за некорректное отображение данных о полной стоимости кредита уже рассматривался в начале февраля на заседании правительственной комиссии по законопроектной деятельности.