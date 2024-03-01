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Это нужно обязательно знать перед тем как оформить самозанятость

Плюсы и минусы статуса самозанятого

1:12
Экономика

Самозанятость - это форма деятельности, при которой гражданин работает сам на себя и платит налог на профессиональный доход в бюджет государства. 

Плюсы и минусы статуса самозанятого
Фото: Unsplash by Bench Accounting is licensed under public domain

В настоящее время в России все большую популярность приобретает использование специального налогового режима для физических лиц, известного как налог на профессиональный доход (НПД) или самозанятость. 

Основными преимуществами данного налогового режима являются его простота применения, минимум обязанностей и низкая процентная ставка налога.

Однако следует отметить и некоторые недостатки данной системы. В частности, существует ограничение на ежегодный доход, который не должен превышать 2,4 миллиона рублей, иначе льготная налоговая ставка перестает действовать. Также важным ограничением самозанятости является невозможность нанимать работников, в отличие от индивидуального предпринимателя. Кроме того, запрещено осуществлять торговлю товарами, которые были произведены кем-то другим.

Несмотря на ограничения, самозанятость остается привлекательным вариантом для тех, кто желает работать на себя и контролировать свою профессиональную деятельность, платя налоги в соответствии с установленными правилами.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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