"Лукойл" начал строительство солнечной электростанции в Алматинской области в Казахстане

"Лукойл" запустил строительство солнечной электростанции в Казахстане

0:55 Your browser does not support the audio element. Экономика Производство

"Лукойл" запустил строительство солнечной электростанции мощностью 4,95 МВт в Алматинской области Казахстана.

Фото: alternative-energy.com.ua

"Проектная мощность электростанции составляет 4,95 МВт, строительство первой очереди на 2 МВт планируется завершить в 2024 году", — сообщила компания.

Станция, которая будет расположена рядом с заводом по производству смазочных материалов компании ТОО "Лукойл лубрикантс Центральная Азия", позволит обеспечить производство всей необходимой электроэнергией.

Компания работает над производством углеводородов с минимальным воздействием на климат и активно развивает солнечную, ветряную и гидроэнергетику. Так, в 2023 году Лукойл запустил ветропарк в Мурманской области мощностью более 200 МВт.