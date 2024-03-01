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"Лукойл" начал строительство солнечной электростанции в Алматинской области в Казахстане

"Лукойл" запустил строительство солнечной электростанции в Казахстане

0:55
Экономика » Производство

"Лукойл" запустил строительство солнечной электростанции мощностью 4,95 МВт в Алматинской области Казахстана.

"Лукойл" запустил строительство солнечной электростанции в Казахстане
Фото: alternative-energy.com.ua

"Проектная мощность электростанции составляет 4,95 МВт, строительство первой очереди на 2 МВт планируется завершить в 2024 году", — сообщила компания.

Станция, которая будет расположена рядом с заводом по производству смазочных материалов компании ТОО "Лукойл лубрикантс Центральная Азия", позволит обеспечить производство всей необходимой электроэнергией.

Компания работает над производством углеводородов с минимальным воздействием на климат и активно развивает солнечную, ветряную и гидроэнергетику. Так, в 2023 году Лукойл запустил ветропарк в Мурманской области мощностью более 200 МВт.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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