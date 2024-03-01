Вначале стоит прояснить свои цели: финансовый аналитик дает рекомендации тем, кто хочет разобраться в инвестициях

Аналитик Михаил Хромов призвал желающих начать инвестировать сначала посоветоваться с профессионалами

2:21 Your browser does not support the audio element. Экономика Финансы Инвестиции

Михаил Хромов, финансовый аналитик, в беседе с Pravda.ru дал рекомендации тем, кто стремится понять акции, валюту, трейдинг.

Эксперт отметил, что вначале стоит прояснить свои цели. Если ваша цель — заработать, то лучше обратиться к профессионалам, не рискуя потерять собственные средства. Однако если вы просто хотите развлечься и понять мир финансов, вам следует изучить информацию из различных источников, начиная от интернета и заканчивая специализированными книгами.

"Не ошибиться невозможно. 99% людей теряют деньги на фондовом рынке

первые полгода. Статистика была. Во-первых, надо четко понимать, какая цель. Прийти и сказать, что я сейчас куплю акции Сбербанка и через год будут стоить в 3 раза дороже, это иллюзия. Может получиться, может не получиться", — говорит эксперт.

монеты

Хромов подчеркивает, что получать информацию из доверенных источников — важное правило для тех, кто желает разбираться в финансовых вопросах. Не стоит слепо доверять советам, следует формировать собственное мнение и анализировать риски.

При принятии решения об инвестировании важно не попасться на удочку мошенников, — предупреждает эксперт. Отличить искренность от обмана может быть непросто, поскольку даже самым благовидным предложениям иногда не стоит доверять на все сто. Фондовый рынок, например, представляет собой непредсказуемую среду, где даже самые успешные инвестиционные инструменты могут показать нестабильные результаты.

Несмотря на то, что некоторые фонды показывали отличную доходность за последние несколько лет, нет никаких гарантий, что их успех сохранится в будущем.

Эксперт приводит пример Уоррена Баффета, знаменитого американского инвестора, у которого была хорошая долгосрочная доходность за 40 лет. В последние годы Баффетт не превосходит рынок, имея довольно консервативный портфель, который не всегда демонстрирует лучшие результаты.