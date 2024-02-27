в России наладили параллельный импорт товаров IKEA

Товары из IKEA продолжают поступать в Россию

0:55 Your browser does not support the audio element. Экономика Правила игры

Несмотря на то, что шведский производитель мебели покинул отечественный рынок 2 года назад, российские бизнесмены смогли наладить параллельный импорт товаров из IKEA

Фото: flickr.com is licensed under terms of the cc-by-2.0

Осваивать так называемый "параллельный импорт", российские торговые сети начали летом 2022 года. Отмечается, что порядка 20 сторонних компаний начали заявлять декларации продукции из IKEA на соответствия профильному тех регламенту ЕАЭС .

Лидером по количеству заявок являются компании ТКВ и "Студия кухни" из Калининграда. На двоих, только за 18 месяцев было завезено в Россию порядка 12 млн товаров шведского производства.

Тем временем, представители IKEA никак пока не комментируют статистику "параллельного импорта". Напомним, что шведский бренд продлил регистрацию товарного знака в Роспатенте до 2033 года.

https://rutube.ru/video/1da24bb8872593a28859ab9ca0254a99/?r=wd