в России наладили параллельный импорт товаров IKEA

Несмотря на то, что шведский производитель мебели покинул отечественный рынок 2 года назад, российские бизнесмены смогли наладить параллельный импорт товаров из IKEA
Осваивать так называемый "параллельный импорт", российские торговые сети начали летом 2022 года. Отмечается, что порядка 20 сторонних компаний начали заявлять декларации продукции из IKEA на соответствия профильному тех регламенту ЕАЭС .
Лидером по количеству заявок являются компании ТКВ и "Студия кухни" из Калининграда. На двоих, только за 18 месяцев было завезено в Россию порядка 12 млн товаров шведского производства.
Тем временем, представители IKEA никак пока не комментируют статистику "параллельного импорта". Напомним, что шведский бренд продлил регистрацию товарного знака в Роспатенте до 2033 года.
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