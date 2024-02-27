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Минфин предложил правительству РФ освободить участников СВО от платежей процентов по кредиту. Специальная комиссия уже одобрила инициативу

Участников СВО планируют освободить от уплаты процентов по кредитам

1:09
Экономика

Стало известно, что правительство РФ одобрило предложение Министерства финансов об освобождении участников СВО от уплаты процентов по кредитам. Обсуждение данной инициативы велось на заседании комиссии по законопроектной деятельности. В дальнейшем предложение Минфина рассмотрят в Госдуме РФ.

Участников СВО планируют освободить от уплаты процентов по кредитам
Фото: www.vitalykuzmin.net by Кузьмин Виталий Владимирович is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

По замыслу авторов данного законопроекта с участников СВО снимут все процентные обязательства по кредитам после окончания льготных каникул. Более того, те, кто уже оплатил проценту по потребительскому кредиту в льготный период, смогут перенаправить потраченные на это средства в счёт основного долга. Также, если основной долг по кредиту погашен, потраченные на его проценты деньги могут перенаправить и на погашение других займов.

Сообщается, что для реализации данного законопроекта в случае его одобрения, из бюджета выделят почти 5,7 млрд рублей. Напомним, что кредитные каникулы для участников СВО действуют с осени 2022 года. Они не имеют конкретного срока действия и рассчитаны на весь период нахождения заёмщика в зоне СВО.

Автор Алексей Зюзин
Алексей Зюзин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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