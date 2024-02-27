Минфин предложил правительству РФ освободить участников СВО от платежей процентов по кредиту. Специальная комиссия уже одобрила инициативу

Участников СВО планируют освободить от уплаты процентов по кредитам

1:09 Your browser does not support the audio element. Экономика

Стало известно, что правительство РФ одобрило предложение Министерства финансов об освобождении участников СВО от уплаты процентов по кредитам. Обсуждение данной инициативы велось на заседании комиссии по законопроектной деятельности. В дальнейшем предложение Минфина рассмотрят в Госдуме РФ.

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По замыслу авторов данного законопроекта с участников СВО снимут все процентные обязательства по кредитам после окончания льготных каникул. Более того, те, кто уже оплатил проценту по потребительскому кредиту в льготный период, смогут перенаправить потраченные на это средства в счёт основного долга. Также, если основной долг по кредиту погашен, потраченные на его проценты деньги могут перенаправить и на погашение других займов.

Сообщается, что для реализации данного законопроекта в случае его одобрения, из бюджета выделят почти 5,7 млрд рублей. Напомним, что кредитные каникулы для участников СВО действуют с осени 2022 года. Они не имеют конкретного срока действия и рассчитаны на весь период нахождения заёмщика в зоне СВО.