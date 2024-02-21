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Danone избавляется от российских активов

Danone продаёт свой бизнес в России

1:28
Экономика

Компания Danone приняла решение о продаже своих активов "Вамин Татарстан". С 16 июля 2023 года всё имущество французской компании в связи с её отказом работать в России, находится под управлением Росимущества до времени окончательного решения вопроса о сотрудничестве. 

Danone продаёт свой бизнес в России
Фото: flickr.com by Alexander Baxevanis is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Danone — это французская компания, основанная в 1919 году. Она занимается производством и продажей молочных продуктов и других продуктов питания. Компания имеет представительства в более чем 120 странах мира и является одним из лидеров в своей отрасли.

Основные продукты компании включают молочные продукты, такие как йогурты, творожки, сырки, а также детское питание, напитки и другие продукты. Danone также активно занимается исследованиями и разработками в области здорового питания и пищевых технологий.

Компания имеет репутацию производителя высококачественных продуктов, которые помогают поддерживать здоровье и благополучие потребителей. Danone также известна своей социальной ответственностью и поддержкой различных благотворительных проектов.

Вамин Татарстан - это компания, занимающаяся производством и продажей молочных продуктов и других продуктов питания. Она была основана в Татарстане и имеет множество филиалов по всей республике. Компания также участвует в различных социальных проектах и благотворительных акциях.

Сумма сделки пока не разглашается. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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