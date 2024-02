Финский производитель лекарств Orion Pharma терпит критические убытки после ухода с российского рынка

Финская фармацевтическая компания Orion Pharma сообщает о возможном закрытии завода и увольнении сотрудников после ухода с российского рынка.

Фото: https://search.creativecommons.org/ by by Крисморозова is licensed under is licensed under CC BY-SA 4.0.