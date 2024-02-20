Финский производитель лекарств Orion Pharma терпит критические убытки после ухода с российского рынка

Финская фармкомпания разоряется после ухода из РФ

Финская фармацевтическая компания Orion Pharma сообщает о возможном закрытии завода и увольнении сотрудников после ухода с российского рынка.

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Orion Pharma работала в РФ с 2015 года. Основным выпускаемым для российского рынка препаратом был метипред — средство применялось для лечения артрита. После начала специальной военной операции руководство компании объявило об уходе из РФ. Ликвидация офиса началась осенью 2022 года. Orion Pharma стала первой из иностранных фармацевтических компаний, покинувших Россию. Отметим, что прибыль производителя лекарств на российском рынке по итогам 2021 года составила 4,7 миллиарда рублей.

Как пишет MASH, в 2023 году доходы Orion Pharma резко упали, только за первое полугодие 2023-го компания потеряла 25 миллионов евро. Продукция финского производителя оказалась неспособной потеснить конкурентов на европейском рынке, предприятие понесло убытки. Сейчас под угрозой закрытия находится завод Orion Pharma в Куопио, там уже запланировано увольнение большей части персонала. По предварительным данным, руководство компании рассчитывает вновь вернуться на российский рынок в ближайшем будущем, иначе Orion Pharma может ждать разорение.