Россельхознадзор снял запрет на поставки бананов из южноамериканской страны

Названа причина возврата эквадорских бананов на прилавки российских магазинов

2:03 Your browser does not support the audio element. Экономика

Генеральный директор Национального фонда защиты потребителей, академик РАЕН Александр Калинин назвал экономическую взаимовыгоду главной причиной отмены запрета на импорт бананов из Эквадора в нашу страну.

Фото: Личный архив Владимира Слуцкого

Напомним, ограничения на поставки в Россию экзотического фрукта были введены в начале февраля. В качестве причины такой меры называлось выявление в бананах опасного карантинного насекомого. Фитосанитарные вопросы Эквадор обещал урегулировать.

"Это выгодно Эквадору, это выгодно Российской Федерации. Взаимная выгода — это основа внешней торговли в мире. Во внешнеэкономических связях существует множество рисков. Иногда риски бывают непредсказуемые, связанные или с платежами, или с прохождением платежей, или с ценовой политикой, или с экономическими, политическими или социальными факторами, с неурожаем — всё, что угодно", — перечисляет факторы риска эксперт.

В качестве эквадорских бананов, считает специалист, сомневаться не приходиться.

"Бананы — основной источник поступления денег в бюджет этой небольшой страны. Бананы эквадорские качественные, плантации там ухоженные. Они выращивают бананы с использованием своих современных технологий, которые есть не в каждой стране. Поэтому эквадорские бананы и качественные, и хорошие", — даёт оценку фрукту собеседник Pravda. Ru.

Возобновление импорта бананов из Эквадора не снизит цену этого фрукта, предполагает Александр Калинин.

"Вы меня никогда не убедите по поводу запредельной цены на бананы. Вы пойдите и посмотрите, сколько стоят огурцы и помидоры, которые растут у нас на всех территориях Российской Федерации. Вы посмотрите, сколько сейчас стоят помидоры и огурцы по сравнению с бананами. Притом, что у нас колоссальные тепличные хозяйства в стране и колоссальные возможности. У нас помидоры и огурцы дороже бананов, а бананы всегда были дешевле", — высказал своё мнение представитель общества защиты потребителей.

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