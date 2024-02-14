Набиуллина рассказала о планах ЦБ внедрить период охлаждения при выдаче кредитов от 1 миллиона рублей

ЦБ предлагает внедрить период охлаждения при выдаче крупных кредитов

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина предложила ввести так называемый "период охлаждения" для крупных кредитов. Это подразумевает возможность отказа от уже одобренного займа в течение определенного времени.

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"Нужно распространить ту норму, которая еще не заработала, заработает в июле - период охлаждения - и на крупные кредиты", — заявила она.

Для денежных переводов банкам дана возможность не отправлять сразу деньги на подозрительный счет, а для крупных кредитов такой возможности нет. Для больших займов например в 1 млн рублей будет рекомендован определенный временной промежуток для ожидания, продолжительность которого еще предстоит обсудить.

Набиуллина отметила, что здорово получить кредит за несколько минут, но большому количеству людей это слишком дорого обходится.