Набиуллина рассказала о планах ЦБ внедрить период охлаждения при выдаче кредитов от 1 миллиона рублей

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина предложила ввести так называемый "период охлаждения" для крупных кредитов. Это подразумевает возможность отказа от уже одобренного займа в течение определенного времени.

Фото: Wikipedia by Ludvig14 is licensed under CC BY-SA 4.0