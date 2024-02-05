Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперты назвали пять главных ошибок ухода за салоном автомобиля
Вафельный торт без выпечки готовится легко и просто
Суд оштрафовал болельщика, бросившего банан в футболиста Вендела, на 356 тысяч рублей
Как узнать, что ваша кошка болеет: симптомы и рекомендации заботливых владельцев
Блогерша из Австралии рассказала о негативном опыте путешествия в Италию
Ученые ответили на вопрос, зачем нужно открывать окно перед отходом ко сну
Ученые рассказали, что появление мурашек происходит из-за сокращения мышечных волокон
Эксперт Шагапов рассказал, какой должна быть первая машина водителя-новичка
Детский маникюр: что можно и нельзя делать
В Польше заявили, что не допустят торговлю продуктами из Украины

Поляки объявили о "ноле толерантности" к украинскому продовольствию

1:32
Экономика

Заместитель министра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак полон решимости не допустить торговлю украинским продовольствием в ущерб польским фермерам.

Поляки объявили о "ноле толерантности" к украинскому продовольствию
Фото: commons.wikimedia.org

"Я хочу подчеркнуть: ноль толерантности по отношению к тем, кто не желает следовать соответствующим рекомендациям. Ноль толерантности по отношению к нарушителям закона. Ноль толерантности по отношению к тем, кто пытается нарушить установленные процедуры. Ноль толерантности по отношению к тем, кто пытается ввести украинские товары на рынок, нанося ущерб польским фермерам", — заявил он.

Колодзейчак подчеркнул, что украинская сельхозпродукция часто попадает на рынок его страны под видом польской.

"Поляки успешно продвигают свою продукцию, но часто эти товары из-за границы поступают на наш рынок как польские" — сказал он.

В воскресенье Михал Колодзейчак объявил о личном контроле за транзитом украинской сельхозпродукции через территорию Польши. По его словам, существует высокая вероятность, что транзитные товары с Украины возвращаются обратно в Польшу, сообщает агентство "Прайм".

Отметим, что предыдущее правительство консерваторов после протестов фермеров ввело ограничения на поставки продовольствия из Украины. А в отношении украинского зерна и вовсе было введено эмбарго. Причём не только в Польше, но и в Словакии, Венгрии.

Сменившее после парламентских выборов либеральное правительство в Польше продолжает придерживаться довольно жёсткой линии. Поскольку в противном случае могут возобновиться протесты фермеров.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Популярное
Как часто, какой водой и как правильно поливать замиокулькас

Замиокулькас (лат. Zamioculcas zamiifolia) - это растение семейства ароидных, которое произрастает в тропических и субтропических регионах Африки. Оно также известно под названием "долларовое дерево" или "замифолия". Замиокулькас - это красивое и неприхотливое растение, которое становится все более популярным среди цветоводов благодаря своей устойчивости и привлекательному внешнему виду.

Полив замиокулькаса
В странах Евросоюза планируются изменения в правилах для водителей старше 50 лет
Водителям старше 50 лет на дорогах не рады: для них пересмотрят правила вождения
Опытные огородники научились у китайцев, как за 2 минуты подвязать помидоры
Посадите этот "аленький цветочек" в саду: он неприхотлив и полезен — этот многолетник станет ярким украшением сада
Правильно питаясь, вы можете продлить жизнь и закалить желудок Сергей Лебедев Запад надеется втянуть Россию и Китай в мировую войну через конфликт на Украине Дмитрий Плотников За убийство российских граждан в Ил-76 будет наказана Польша Любовь Степушова
Названы 4 вещи, возмутившие немецких туристов в России: одна из них алкоголь
Как с помощью обычного кирпича обнаружить и уничтожить слизней на садовом участке
Цветы до 10 сантиметров в диаметре: шикарный кустарник можно сажать в саду, вазонах и на террасах
Цветы до 10 сантиметров в диаметре: шикарный кустарник можно сажать в саду, вазонах и на террасах
Последние материалы
Детский маникюр: что можно и нельзя делать
Правильно питаясь, вы можете продлить жизнь и закалить желудок
Почему у фиалки вянут листья: названы причины
В США рассказали о способе получения советского Су-27 через Украину
Экономист дал совет тем, кто хочет взять кредит
Экс-игрок "Спартака" Бояринцев о зарплатах футболистов Второй лиги: в Москве на 50 тысяч прожить нереально
Reuters: военные ВСУ не верят в возможность демобилизации
Полезный хлеб из чечевицы можно приготовить без муки
Эксперты перечислили семь способов экономии автомобильного топлива
Главком ВСУ Залужный после отставки с поста согласился уехать послом в Британию.
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников