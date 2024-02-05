В Польше заявили, что не допустят торговлю продуктами из Украины

Поляки объявили о "ноле толерантности" к украинскому продовольствию

1:32 Your browser does not support the audio element. Экономика

Заместитель министра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак полон решимости не допустить торговлю украинским продовольствием в ущерб польским фермерам.

Фото: commons.wikimedia.org

"Я хочу подчеркнуть: ноль толерантности по отношению к тем, кто не желает следовать соответствующим рекомендациям. Ноль толерантности по отношению к нарушителям закона. Ноль толерантности по отношению к тем, кто пытается нарушить установленные процедуры. Ноль толерантности по отношению к тем, кто пытается ввести украинские товары на рынок, нанося ущерб польским фермерам", — заявил он.

Колодзейчак подчеркнул, что украинская сельхозпродукция часто попадает на рынок его страны под видом польской.

"Поляки успешно продвигают свою продукцию, но часто эти товары из-за границы поступают на наш рынок как польские" — сказал он.

В воскресенье Михал Колодзейчак объявил о личном контроле за транзитом украинской сельхозпродукции через территорию Польши. По его словам, существует высокая вероятность, что транзитные товары с Украины возвращаются обратно в Польшу, сообщает агентство "Прайм".

Отметим, что предыдущее правительство консерваторов после протестов фермеров ввело ограничения на поставки продовольствия из Украины. А в отношении украинского зерна и вовсе было введено эмбарго. Причём не только в Польше, но и в Словакии, Венгрии.

Сменившее после парламентских выборов либеральное правительство в Польше продолжает придерживаться довольно жёсткой линии. Поскольку в противном случае могут возобновиться протесты фермеров.