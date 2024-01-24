Яйца из Турции преподнесут настоящий сюрприз россиянам: этого никто не ожидал

Яйца из Турции преподнесут настоящий сюрприз россиянам

1:16 Your browser does not support the audio element. Экономика

В последнее время яйца в России стали чрезмерно дорогими. Их стоимость выросла примерно на 70%, но граждане надеются, что появление турецких яиц остановит этот неприятный тренд, передаёт портал news102. ru.

Фото: commons.wikimedia. org by 16:9clue is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Но экономисты утверждают, что возврат к прежним ценам маловероятен, так как яйца из Турции не намного дешевле, а издержки на логистику могут заметно снизить разницу в цене.

Кроме того, появление этого продукта в наших магазинах может преподнести покупателям несколько сюрпризов. Упаковка зарубежных яиц имеет свои особенности. В Турции товар продаётся в лотках и контейнерах по 6, 15 и 30 штук. Придётся приспосабливаться к новым стандартам упаковки. Во-вторых, срок годности не будет больше, чем у отечественных яиц, и стоит внимательно смотреть на дату при покупке.

Пик роста цен на яйца пришелся на конец ноября — середину декабря прошлого года. Чиновники и ФАС обещали разобраться с проблемой. Зарубежные яйца уже появились на прилавках отечественных магазинов, а некоторые торговые сети зафиксировали цены на этот продукт. Но общее положение по всем российским регионам исправилось не сильно.