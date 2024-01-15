Остались без яиц: эти факторы способствуют росту цен

Экономисты рассказали, почему растут цены на яйца

2:37 Your browser does not support the audio element. Экономика

Рост цен на куриные яйца обусловлен множеством факторов: увеличением стоимости витаминных добавок и лекарств, дефицитом рабочей силы и увеличением торговой наценки. Почему так резко подорожали яйца, и какие предпосылки для повышения цен выделяют экономисты?

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Эти вопросы мы обсудили с учеными из Пермского Политехнического университета. Согласно высказыванию старшего преподавателя кафедры экономики и финансов Юлии Стародумовой, подорожание яиц представляет собой уникальную и необычную ситуацию с экономической точки зрения.

Во-первых, несмотря на то, что яйца являются отечественным продуктом, важные компоненты, такие как витаминные добавки (премиксы), медикаменты для птицы и другие добавки, используемые при производстве яиц, являются импортными. Из-за ослабления рубля и усложнения логистики эти компоненты подорожали.

Во-вторых, появился дефицит рабочей силы, что привело к повышению затрат на труд. Закрытие границ и ужесточение миграционного законодательства сократили доступ к недорогой рабочей силе. Это снизило стабильность в производстве и заставило работодателей повышать зарплаты для привлечения местных сотрудников, сообщает properm.ru.

В-третьих, растущие аппетиты торговых сетей стали дополнительным фактором. Они увеличили наценку на яйца из-за инфляции и общемировой конъюнктуры, решив, что могут позволить себе поднять цены.

Также ученая отмечает неблагоприятную ситуацию с птичьим гриппом, которая сложилась в различных регионах осенью 2023 года. Это привело к закрытию фабрик и уничтожению стад, что снизило производство яиц на 7-10%.

Относительно повышения потребительского спроса на яйца Юлия Стародумова предлагает две противоположные точки зрения экономистов. С одной стороны, люди могут приобретать больше яиц из-за нехватки средств на дорогие белковые продукты. С другой стороны, рост цен на яйца может быть следствием улучшения благосостояния населения, вызвавшего увеличение спроса.

Недавно в Росптицесоюзе заявили, что импорт куриных яиц не повлияет на цены в российских магазинах. Галина Бобылева, глава ведомства, считает, что установившиеся цены на яйца справедливы, и объясняет их расходами производителей и наценкой торговых сетей. В некоторых регионах предпринимаются попытки сдерживать цены на яйца, в других начаты антимонопольные расследования. Президент России Владимир Путин также отметил сбой в работе правительства как причину роста цен на яйца.