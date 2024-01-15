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В конце 2023 года РФ стала второй по размеру поставок газа в Испанию

Россия заняла второе место по объёму поставок газа в Испанию в конце 2023 года

1:22
Экономика

В декабре 2023 года Россия заняла второе место в объёмах поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Испанию, уступив Алжиру. Эти данные были опубликованы испанской энергетической компанией Enagas.

Россия заняла второе место по объёму поставок газа в Испанию в конце 2023 года
Фото: Openverse by Ervins Strauhmanis is licensed under CC BY 2.0

Согласно предоставленной информации, в конце прошлого года королевство приобрело у России около 5 481 ГВт·ч СПГ. Это составило более 20% от общего объема газа, закупленного Испанией в декабре. За весь 2023 год Испания закупила у России 72 690 ГВт·ч СПГ, что сравнимо с 53 859 ГВт·ч в 2022 году. Следовательно, по итогам всего прошлого года Россия заняла третье место по объемам поставок газа в Испанию, уступив Алжиру и США.

Посол России в Мадриде Юрий Клименко заявил корреспонденту ТАСС, что Испания стала главным покупателем российского СПГ в Евросоюзе в 2022-2023 годах. С экономической точки зрения для королевства нецелесообразно нарушать заключенный с Россией долгосрочный контракт. Кроме того, Клименко отметил, что Испания активно реэкспортирует часть газа в другие европейские страны, используя свои возможности по хранению и регазификации.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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