Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Земляне впервые получили возможность отправлять посылки на Луну
Увеличение социальных пенсий россиян: индексация с 1 апреля
За новогодние каникулы пассажиропоток аэропорта Екатеринбурга увеличился на 17%
В разгар холодов французские энергетики объявят забастовку
Появилось видео ДТП с поэтом Рубинштейном
Сова обосновала свой дом возле больницы в Красноярске: поиски пищи в городе
Турпоток россиян на Шри-Ланку вырос более чем в два раза за 2023 год
Специалисты назвали, каким способом кошка показывает, что любит хозяина
В Подмосковье 10 человек лишили российского гражданства за сбыт наркотиков

Доллар на Мосбирже подешевел до 90 рублей

1:20
Экономика

На Мосбирже рубль показал снижение относительно доллара и евро. 

Доллар на Мосбирже подешевел до 90 рублей
Фото: Нейросеть Шедеврум

Отмечается, что к началу торгов стоимость доллара составляла 91, 74 рубля. Кроме того, валюта снижалась до отметки в 89,82 рубля. Такой цены не фиксировалось с 29 декабря 2023 года.

Евро также подешевело с 99,4 рубля до 98,4 рубля. 

Факторы, которые повлияли на снижение - возобновление операций ЦБ по приобретению или продажи валюты за счёт ФНБ.

Ранее сообщалось о том, что в конце декабря прошлого года российские власти смягчили указ о продаже валютной выручки. Уточняется, что указ президента РФ Владимира Путина об обязательной продаже валютной выручки в это время был скорректирован. Таким образом, экспортёрам, также как и их дочерним компаниям, разрешили не исполнять установленные нормативы в том случае, если рублевая доля в их внешней выручке превышает 50%. Так, обязанность зачисления полученных в рублях средства на счета в российских банках будет оставаться.

 

Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Популярное
Первый канал вырезал из концерта Лепса Киркорова, Шуфутинского и Глюкозу

Традиционный рождественский концерт Григория Лепса был предельно ожидаем телезрителями, ведь на сцене обещали выступление множества звезд российской эстрады.

Первый канал вырезал из концерта Лепса Киркорова, Шуфутинского и Глюкозу
Простой торт "Прага" полюбит вся семья
Гениально простой торт без выпечки станет любимой вкуснятиной к чаю
Делайте это, чтобы автомобильный аккумулятор работал исправно
Аппетитный ужин из капусты и фарша в духовке: без жарки и хлопот
Автомобиль под управлением ИИ: человек теряет самого себя Ярас Валюкенас ElitLife: вынужденная остаться в РФ элита планирует скупать Кубань и Крым Олег Володин Ржавый флот Его Величества. Как идут ко дну ВМС Британии Дмитрий Плотников
Сбежавшая из страны Ксения Раппопорт продолжает наживаться на россиянах
Можно ли заправлять автомобиль с другой стороны
Агата Муцениеце приняла важное решение, касающееся личной жизни и детей
Агата Муцениеце приняла важное решение, касающееся личной жизни и детей
Последние материалы
Увеличение социальных пенсий россиян: индексация с 1 апреля
За новогодние каникулы пассажиропоток аэропорта Екатеринбурга увеличился на 17%
В разгар холодов французские энергетики объявят забастовку
Появилось видео ДТП с поэтом Рубинштейном
Автомобиль под управлением ИИ: человек теряет самого себя
Сова обосновала свой дом возле больницы в Красноярске: поиски пищи в городе
Турпоток россиян на Шри-Ланку вырос более чем в два раза за 2023 год
Специалисты назвали, каким способом кошка показывает, что любит хозяина
В Подмосковье 10 человек лишили российского гражданства за сбыт наркотиков
Доллар на Мосбирже подешевел до 90 рублей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников