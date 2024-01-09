Доллар на Мосбирже подешевел до 90 рублей

1:20 Your browser does not support the audio element. Экономика

На Мосбирже рубль показал снижение относительно доллара и евро.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Отмечается, что к началу торгов стоимость доллара составляла 91, 74 рубля. Кроме того, валюта снижалась до отметки в 89,82 рубля. Такой цены не фиксировалось с 29 декабря 2023 года.

Евро также подешевело с 99,4 рубля до 98,4 рубля.

Факторы, которые повлияли на снижение - возобновление операций ЦБ по приобретению или продажи валюты за счёт ФНБ.

Ранее сообщалось о том, что в конце декабря прошлого года российские власти смягчили указ о продаже валютной выручки. Уточняется, что указ президента РФ Владимира Путина об обязательной продаже валютной выручки в это время был скорректирован. Таким образом, экспортёрам, также как и их дочерним компаниям, разрешили не исполнять установленные нормативы в том случае, если рублевая доля в их внешней выручке превышает 50%. Так, обязанность зачисления полученных в рублях средства на счета в российских банках будет оставаться.