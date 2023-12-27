Крепкий алкоголь в России подорожает на 7-10% в 2024 году

1:09 Your browser does not support the audio element. Экономика Рынки

Повышение ставок акцизов, а также подорожание спирта, материалов и логистики скажется на ценах на крепкий алкоголь. Производители водки, джина и виски уже сообщили в сети о повышении цен со следующего года. Он может составить 10%. Импортёры ожидают от поставщиков возрастания цены на 5-25%.

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Отмечается, что запланирована индексация, но она будет постепенной — часть потребителей может перейти на более дешевые бренды.

Как сообщает издание "КоммерсантЪ", крупные производители алкогольной продукции уже уведомили сети о росте цен. Показатель цены увеличится с 1 января.

Ранее сообщалось о том, что экономист назвала продукты, которые подорожают больше всего в 2024 году. По словам экономиста РЭУ им. Г. В. Плеханова, цены на продовольствие напрямую обусловлены урожайностью тех или иных сельскохозяйственных культур, связанной, в свою очередь, с природно-климатическими условиями по месту их возделывания.