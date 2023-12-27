Экономист назвала продукты, которые подорожают больше всего в 2024 году

1:56 Your browser does not support the audio element. Экономика Аграрный сектор

В наступающем году подорожает всё сладкое, посулила кандидат экономических наук, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Долгова в интервью aif.ru.

Фото: РБК by Екатерина Кузьмина

По её словам, цены на продовольствие напрямую обусловлены урожайностью тех или иных сельскохозяйственных культур, связанной, в свою очередь, с природно-климатическими условиями по месту их возделывания.

"В текущем году погодные условия были неблагоприятными, ряд государств пострадал от засухи. Это привело к росту фьючерсов, например, на кофе, какао, апельсины", — объяснила экономист.

Специалисты ожидают роста цен на сахарный тростник из-за засухи в Таиланде и Индии, а также задержки его отгрузки в Бразилии на фоне укрепления бразильского реала относительно доллара.

"Всемирная продовольственная организация фиксирует рост индексов цен на сахар в течение нескольких месяцев: в ноябре они были на 41,1% выше аналогичного показателя 2022 года", — сообщила Долгова.

Это значит, что подорожает всё сладкое — от выпечки до кондитерских изделий.

Особенно ощутимо будут бить по карману шоколад и конфеты — из-за наложения роста цен на какао и сахар.

Кроме того, значительное подорожание ждёт вино и сигареты — из-за повышения акцизов (на алкоголь — с 1 мая, на табак — с 1 января).

Всё остальное будет дорожать в пределах потребительской инфляции, заверила эксперт. "Кроме того, в 2024 году продолжат дорожать импортные товары, что в первую очередь связано с колебаниями валютного курса, сложной логистикой, уровнем инфляции в странах-изготовителях", — добавила она.