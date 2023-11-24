Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
ФСБ: в ДНР обнаружили тайник диверсантов, замаскированный под газовый баллон
"Все были в ужасе": Иван Охлобыстин рассказал, как относятся к Ефремову в колонии
Худрук ансамбля в Перми стал жертвой мошенников, теперь ему самому грозит реальный срок
Иск к Ozon из-за пачки чая за 89 рублей удалось уладить миром
Baza: В Электростали ОМОН провел рейд на складе Wildberries и вручил повестки в военкомат
ОМОН устроил "облаву" на склады Wilberires: возможны перебои с доставкой заказа
Автоэксперт объяснил, как правильно управлять автомобилем в снегопад
Автоэксперт Житнухин назвал преимущества китайских автомобилей над иранскими
Сенатор Шейкин: в Совфеде тестируют отечественные смартфоны и скорость ОС "Аврора"

Раскрыты причины резкого подорожания кур и яиц

1:51
Экономика » Аграрный сектор

В России заметно подорожали мясо птицы и куриные яйца — почти на треть с начала года. Эксперты разбирались в причинах роста стоимости отечественных, казалось бы, продуктов.

Раскрыты причины резкого подорожания кур и яиц
Фото: "Нижегородская правда" by Александр Воложанин

На стремительный взлёт цен обратил внимание даже президент Владимир Путин. "Чего курятина-то так подорожала?" — возмутился он.

Продукция хоть и российского происхождения, но её производство сильно завязано на импорт, объясняет профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов.

"Падающий курс рубля только усилил зависимость от импорта", — сетует он.

Цыплята, инкубационное яйцо, оборудование, корма, лекарства — всё импортное, лишь конечное производство локализовано в России.

Племенной материал по-прежнему поставляют две транснациональные компании: немецкая Aviagen Brands и американская Cobb-Vantress, но теперь — в обход санкций, приводит пример гендиректор аналитической компании ЕМЕАТ Любовь Савкина.

Среди других предпосылок — цены на топливо (цыплят и яйца перевозят на специальных фурах, довольно прожорливых для поддержания температурного режима), рост спроса и жадность торговых сетей.

Изучение причин взвинчивания цен входит в компетенцию ФАС, и она этом уже занимается.

"Но пока никто не наказан и не предупреждён публично. А ведь это может стимулировать конкретные производства сдерживать цены", — полагает Чеглов.

По его мнению, курятина и яйца должны подешеветь следом за происходящим сейчас укреплением рубля.

"Нынешняя коррекция еще не сказалась на рынке. И скажется только в новом году при устойчивом курсе", — заключил он.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Новый символ появился на российской военной технике в зоне СВО

Символ мог появиться между апрелем и августом 2023 года.

Новый символ появился на российской военной технике в зоне СВО — перевёрнутый треугольник
Выяснилось, куда пропал Сергей Пенкин: избегает светских мероприятий
Выяснилось, куда пропал Сергей Пенкин и что он говорил о СВО
Россиянка уложила одного из дерущихся мальчиков на лопатки
Ещё одно государство НАТО переходит к России, заявили в Германии
Чехия арестовала российскую недвижимость Андрей Николаев Голландцы уберут Украину из интересов своего правительства Любовь Степушова Александр Герцен — эмигрант по недоразумению Сергей Лебедев
ГИБДД разрешила штрафовать водителей за забытый дома паспорт
В Китае рассказали о намёке России на решение возможной проблемы с Датскими проливами
Скорбим о потере: ушел из жизни талантливый актёр Максим Белецкий
Скорбим о потере: ушел из жизни талантливый актёр Максим Белецкий
Последние материалы
Автоэксперт объяснил, как правильно управлять автомобилем в снегопад
Автоэксперт Житнухин назвал преимущества китайских автомобилей над иранскими
Сенатор Шейкин: в Совфеде тестируют отечественные смартфоны и скорость ОС "Аврора"
Найден новый способ диагностики рака через кожу
В России разработали антивейп-систему для борьбы с курильщиками
Мигрант-водитель автобуса в Хабаровске высадил посреди дороги всех пассажиров и уехал
СК России расследует жестокое убийство 12-летнего мальчика под Красноярском
Марочко рассказал о зимних потерях в ВСУ
Раскрыты причины резкого подорожания кур и яиц
Как сохранить шаровидную хризантему до весны
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников