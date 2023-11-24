Раскрыты причины резкого подорожания кур и яиц

1:51 Your browser does not support the audio element. Экономика Аграрный сектор

В России заметно подорожали мясо птицы и куриные яйца — почти на треть с начала года. Эксперты разбирались в причинах роста стоимости отечественных, казалось бы, продуктов.

Фото: "Нижегородская правда" by Александр Воложанин

На стремительный взлёт цен обратил внимание даже президент Владимир Путин. "Чего курятина-то так подорожала?" — возмутился он.

Продукция хоть и российского происхождения, но её производство сильно завязано на импорт, объясняет профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов.

"Падающий курс рубля только усилил зависимость от импорта", — сетует он.

Цыплята, инкубационное яйцо, оборудование, корма, лекарства — всё импортное, лишь конечное производство локализовано в России.

Племенной материал по-прежнему поставляют две транснациональные компании: немецкая Aviagen Brands и американская Cobb-Vantress, но теперь — в обход санкций, приводит пример гендиректор аналитической компании ЕМЕАТ Любовь Савкина.

Среди других предпосылок — цены на топливо (цыплят и яйца перевозят на специальных фурах, довольно прожорливых для поддержания температурного режима), рост спроса и жадность торговых сетей.

Изучение причин взвинчивания цен входит в компетенцию ФАС, и она этом уже занимается.

"Но пока никто не наказан и не предупреждён публично. А ведь это может стимулировать конкретные производства сдерживать цены", — полагает Чеглов.

По его мнению, курятина и яйца должны подешеветь следом за происходящим сейчас укреплением рубля.

"Нынешняя коррекция еще не сказалась на рынке. И скажется только в новом году при устойчивом курсе", — заключил он.