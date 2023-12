Директор по анализу финансовых рынков и макроэкономике УК "Альфа Капитал" Владимир Брагин в разговоре с Pravda.Ru оценил обещание Владимира Путина, который сказал, что ситуация с ценами на яйца будет улучшаться.

Фото: commons.wikimedia. org by 16:9clue is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license