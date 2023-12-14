Экономист Брагин про обещание Путина снизить цену на яйца: так работают рыночные законы

Директор по анализу финансовых рынков и макроэкономике УК "Альфа Капитал" Владимир Брагин в разговоре с Pravda.Ru оценил обещание Владимира Путина, который сказал, что ситуация с ценами на яйца будет улучшаться.

Фото: commons.wikimedia. org by 16:9clue is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Экономист заверил, что всё так и будет, как сказал президент, и яйца в России действительно станут дешевле, потому что именно так работают нормальные рыночные законы.

"Цены выросли, соответственно, маржа у производителей тоже выросла. Соответственно, им будет выгодно производить больше, инвестировать в производство продукции — яиц. Импорт, так или иначе, будет расти. Если тем более снизят пошлины. Здесь работа нормальных рыночных законов. Если цена товаров растёт, дальше включаются стандартные рыночные законы, которые приводят к снижению цены. Любой студент-первокурсник экономист вам про это расскажет", — объяснил Брагин.

Эксперт добавил, что этот процесс можно немного ускорить, снизив импортные пошлины. Но даже без этого цены естественным образом нормализуются, подчеркнул он.

Брагин добавил, что для нормализации цен на яйца может потребоваться год, полгода или даже считанные месяцы, точно сказать пока сложно. Но яйца подешевеют — это факт.

Ранее во время пресс-конференции Путин пообещал, что ситуация с ценами на яйца в российских магазинах будет улучшаться.