Путин извинился за цены на яйца

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Владимир Путин извинился перед россиянами за стремительный взлёт цен на яйца. На своей прямой линии, совмещённой с большой пресс-конференцией, в четверг он объяснил, почему сложилась такая ситуация.

Фото: Reuters

Самый животрепещущий вопрос последних недель президенту задала пенсионерка из Краснодара. "Мы же не получаем миллионами пенсию. Ну, наведите порядок", — попросила она.

Путин объяснил скачки цен несвоевременными мерами реагирования на колебания спроса.

"Приношу извинения на этот счёт. Это сбой в работе правительства. Обещаю, что в ближайшее время ситуация будет исправлена", — заверил он.

Вероятно, так и будет, потому что на вопрос главы государства министру сельского хозяйства, "как у него с яйцами", тот ответил, что "всё в порядке".