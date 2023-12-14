Владимир Путин извинился перед россиянами за стремительный взлёт цен на яйца. На своей прямой линии, совмещённой с большой пресс-конференцией, в четверг он объяснил, почему сложилась такая ситуация.
Самый животрепещущий вопрос последних недель президенту задала пенсионерка из Краснодара. "Мы же не получаем миллионами пенсию. Ну, наведите порядок", — попросила она.
Путин объяснил скачки цен несвоевременными мерами реагирования на колебания спроса.
"Приношу извинения на этот счёт. Это сбой в работе правительства. Обещаю, что в ближайшее время ситуация будет исправлена", — заверил он.
Вероятно, так и будет, потому что на вопрос главы государства министру сельского хозяйства, "как у него с яйцами", тот ответил, что "всё в порядке".
Китай не намерен больше выдерживать нейтральную позицию на мировой арене, когда дело касается России, а точнее — СВО.