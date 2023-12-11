Аналитик Баженов дал прогноз по цене бензина на зиму 2023-2024

4:46 Your browser does not support the audio element. Экономика

Впервые с конца ноября цена бензина АИ-92 и АИ-95 показала рост на бирже. Ранее было зафиксировано семидневное снижение. Данные приводит СПбМТСБ.

Фото: https://www.moja-ostroleka.pl/

Отмечается, что марка АИ-92 показала рост на 0,8%, до 41 964 рублей за тонну. Данный тип горючего показывал увеличение цены на торгах 30 ноября. После этого он только снижался в цене. Кроме того, цена бензина АИ-95 выросла на 0,6%, до 46620 за тонну.

Летнее дизтопливо зафиксировало рост стоимости на 1,08%, до 54149 рублей за тонну. Отмечается, что цена межсезонного дизтоплива выросла на 2,2%, до 53728 рублей за тонну. Зимний дизель вырос в цене на 0.43%, до 69531 рублей.

Аналитик центра Независимого топливного союза Григорий Баженов в интервью Pravda. Ru рассказал, что на текущем снижении цен сказался фактор сезонности. Он отметил, что в декабре фиксируется самый минимальный показатель оптовых цен в связи с падением спроса.

"Спрос падает, потому что все сельхозработы закончены, меньше требует промышленность нефтепродуктов и объем перевозок тоже снижается, зима же все-таки. Плюс ко всему личный транспорт тоже в меньшей степени используется, несмотря на то, что расход растет, но он растет не настолько значимо, чтобы перекрыть это снижение. С другой стороны, совершенно нормально, что предложение начинает находиться на повышенном уровне просто из-за того, что многие компании высвобождают мощности хранения перед Новым годом и новым производственным циклом", — рассказал эксперт.

Также эксперт выразил сомнение в том, что сложившаяся ситуация на рынке топлива скажется на розничной цене бензина. В настоящее время наблюдается активизация систем лояльности. Баженов отметил, что людям предоставляются хорошие скидки, когда осуществляется заправка от определённой суммы.

"Мы это наблюдали в 2022 году. Правда, тогда скидки могли доходить до 5 рублей, если вы заправлялись на определенную сумму. Уже сейчас можно 2-3 рубля с литра экономить, если вы заправляетесь по системе лояльности. Тоже это наблюдается. А, в целом, я не думаю, что будут изменения. Единственное исключение здесь — это угольное топливо. Причина простая: для нас, для автомобилистов, дизельное топливо и летом, и зимой, и осенью, и весной одно и то же. На деле это разный продукт. Летом мы потребляем летний дизель, весной и зимой мы потребляем межсезонку. Зимой мы потребляем зимний дизель. И если у нас летнего и межсезонного производится достаточно, то зимнего нет", — объяснил специалист.

Таким образом, в зимний период зимнее дизельное топливо растёт в цене. По словам эксперта, это может быть исключением в рамках биржевой динамики.

Производство бензина в больших масштабах не может быть обосновано. По словам специалиста, это не экспортный продукт.

"Если по летнему дизелю у нас 50 на 50 условный паритет (50 на внутренний рынок, 50 на экспорт), то по зимнему дизелю нет даже близко таких значений, по сути, нам некому особо экспортировать зимний дизель. Поэтому и объемов производства как летний дизель нет", — рассказал Баженов.

Кроме того, эксперт выделил, что ситуация ранее балансировалась тем, что летний дизель разбавлялся авиакеросином. Считается, что эта мера недопустима, потому что керосин находится в ином экологическом классе.

Баженов отметил, кроме того, что данный процесс ранее был признан производственным. Он не подлежит экономии на акцизах. С 2020 года наблюдается рост показателей зимнего дизеля. Кроме того, ожидается, что значимые изменения в рознице будут отсутствовать. По словам эксперта, они могут работать только согласно системе лояльности. Кроме того, ожидается возможный рост зимнего дизтоплива при сохранении системы лояльности.