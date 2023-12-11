В Китае вызвала резонанс деталь, подмеченная во время выступления президента России Владимира Путина на форуме "Россия зовёт!", говорится в материале, опубликованном на китайской интернет-платформе NetEase.
Во время выступления президента России на огромном экране показывали логотип мероприятия и название форума на трёх языках — русском, английском и китайском.
Собственно, на этот факт и обратили внимание авторы материала: "Китайцы гордятся надписью на китайском на экране за спиной у Путина. Там демонстрировалось название форума "Россия зовет!" на трёх языках — русском, английском и китайском".
По их словам, китайский язык довольно редко встречается на крупных международных форумах, которые проходят не в азиатских странах. Потому жителям Китая было очень приятно видеть надписи на родном языке на мероприятии в российской столице, отмечается в материале (перевод сайта АБН24).
Стоит заметить, что организаторы форума ранее заявляли, что специально для участников из Китая впервые будет осуществлён синхронный перевод сессий и публичных выступлений на китайский язык.
Президент России, выступая на форуме, подчеркнул, что РФ готова к всестороннему сотрудничеству с КНР.
"Что касается Китая, мы готовы кооперироваться во всех областях, у нас нет никаких ограничений. Это касается, кстати говоря, и военных технологий", — заявил Владимир Путин.
Он отметил, что Москва и Пекин думают о перспективах и будущем мироустройстве, а также отходят от модели "купил-продал" в двусторонних отношениях.
У Украины нет будущего, сказал Владимир Путин. Единственная гарантия покончить с братоубийственной войной — включить бывшую Украину в состав РФ.