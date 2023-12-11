NetEase: надпись на форуме в Москве вызвала резонанс в Китае

1:50 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Китае вызвала резонанс деталь, подмеченная во время выступления президента России Владимира Путина на форуме "Россия зовёт!", говорится в материале, опубликованном на китайской интернет-платформе NetEase.

Фото: CENTRE FOR STRATEGIC PLANNING

Во время выступления президента России на огромном экране показывали логотип мероприятия и название форума на трёх языках — русском, английском и китайском.

Собственно, на этот факт и обратили внимание авторы материала: "Китайцы гордятся надписью на китайском на экране за спиной у Путина. Там демонстрировалось название форума "Россия зовет!" на трёх языках — русском, английском и китайском".

По их словам, китайский язык довольно редко встречается на крупных международных форумах, которые проходят не в азиатских странах. Потому жителям Китая было очень приятно видеть надписи на родном языке на мероприятии в российской столице, отмечается в материале (перевод сайта АБН24).

Стоит заметить, что организаторы форума ранее заявляли, что специально для участников из Китая впервые будет осуществлён синхронный перевод сессий и публичных выступлений на китайский язык.

Президент России, выступая на форуме, подчеркнул, что РФ готова к всестороннему сотрудничеству с КНР.

"Что касается Китая, мы готовы кооперироваться во всех областях, у нас нет никаких ограничений. Это касается, кстати говоря, и военных технологий", — заявил Владимир Путин.

Он отметил, что Москва и Пекин думают о перспективах и будущем мироустройстве, а также отходят от модели "купил-продал" в двусторонних отношениях.