NetEase: поведение России после газового кризиса с ЕС стало сюрпризом для Запада

2:02 Your browser does not support the audio element. Экономика

В течение десятилетий Россия занимала позицию ведущего поставщика природного газа в страны Европейского союза, что приносило ей значительные доходы, говорится в материале, опубликованном на китайской интернет-платформе NetEase.

Фото: Creativecommons by Frans Berkelaar is licensed under CC BY-SA 2.0

Однако в 2022 году сценарий кардинально изменился, европейские страны стали постепенно отказываться от российского природного газа, заменяя его более дорогим топливом из США и стран Ближнего Востока.

Например, Германия, один из крупнейших потребителей российского газа в ЕС, решительно увеличила импорт американского природного газа и пересмотрела свои энергетические приоритеты.

Однако это вызвало неожиданную реакцию со стороны России, которая вместо того, чтобы столкнуться с кризисом, чувствует себя уверенно. И даже ведёт себя так, будто ничего не происходит и позволяет себе насмехаться над ситуацией, говорится в материале (перевод АБН24).

Его авторы отмечают, что Россия обрела надёжного союзника в лице Китая. Недавно вице-премьер Александр Новак объявил о планах увеличения поставок российского газа в Китай до 100 миллиардов кубических метров в год.

Этот факт стал ключевым для России, поскольку она теперь может осуществлять масштабные поставки газа в Китай.

Это государство стало не только крупнейшим потребителем российского газа, но и стратегическим союзником, предоставляя России финансовую и экономическую поддержку, отмечается в материале. Это позволяет Москве не только поддерживать свою экономическую стабильность, но и демонстрировать уверенность в мировой политике.

Таким образом, Россия, имея Китай в качестве надёжного союзника, не только справляется с вызовами смены энергетических предпочтений в Европе, но и активно использует новое стратегическое партнёрство для укрепления своего положения на мировой арене.